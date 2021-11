Cidades Caixão cai de carro funerário e é retirado da calçada por moradores, em Anápolis Caso aconteceu no Jardim Calixto. Nas imagens, é possível ouvir um homem reforçar que há um corpo lá dentro

Um caixão caiu em uma rua do Jardim Calixto, em Anápolis, enquanto era transportado por um carro funerário no sábado (13). Um vídeo gravado por um morador da região mostra o momento em que duas pessoas levam a urna para a calçada. Nas imagens, é possível ouvir um homem reforçar que há um corpo lá dentro. A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo t...