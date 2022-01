Cidades Carreta bitrem pega fogo na BR-060, em Anápolis O incêndio atingiu a cabine e foi controlado antes que se propagasse

Uma carreta bitrem pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (24) na BR-060, próximo ao bairro Flamboyant, em Anápolis. Até o momento, não há informações sobre o que provocou o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e controlou as chamas. Segundo a corporação, o motorista do veículo relatou que quando percebeu o fogo no mot...