Um casal foi preso em Anápolis, na região Central de Goiás, por suspeita de estelionato. Segundo a denúncia, eles estavam usando imagens de um bebê doente, que não conheciam, para pedir dinheiro alegando que estavam ajudando no tratamento.

O brasileiro Bruno Quintaneiro, que há quatro anos mora nos Estados Unidos, viu os pedidos nas redes sociais e começou a ajudar. No entanto, ele desconfiou do casal após o envio de recibos com informações divergentes. Ele então conversou com familiares de Minas Gerais e descobriu que o casal já teria aplicado o mesmo golpe no estado e no Espirito Santo.

Bruno então comunicou a situação as policiais Civil e Militar de Goiás e nesta semana o casal, que mora em Itapaci, no Vale do São Patrício, foi preso na Vila Jaiara, em Anápolis, enquanto buscavam cestas básicas.

Segundo a Polícia Militar (PM), o casal, identificado como Wilmar Ribeiro do Nascimento, de 38 anos, e Marleide Cosme da Silva, de 41, ao ser questionado sobre a ajuda ao bebê confirmaram que era um golpe e que uma terceira pessoa estaria envolvida. No entanto, não souberam informar o nome desse suspeito.

O casal contou ainda que a foto do bebê doente foi retirada da internet e tinha como intuito sensibilizar as vítimas a ajudar. De acordo com a polícia, Wilmar contou ainda que emprestava sua conta para receber os valores doados. Ele disse ainda que a mulher e o filho do casal gravaram vídeos falando sobre o estado de saúde do bebê e agradecendo as doações.

O casal foi encaminhado para a delegacia do município, mas como não coube flagrante foram liberados.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do casal. O espaço segue aberto para manifestação.