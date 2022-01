Cidades Comércio de Anápolis não sofrerá restrições, diz Roberto Naves Em entrevista coletiva, o prefeito afirmou que as atividades comerciais do município seguirão sua rotina normal. “Não vamos trabalhar aumentando a restrição, fechando o comércio, fazendo com que o pai de família deixe de trabalhar. Não é assim”

Anápolis não adotará nenhuma medida restritiva diante do aumento de casos de Covid-19 provocados pela variante ômicron no município. Em entrevista coletiva realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Arco Íris, na manhã desta segunda-feira (17), o prefeito Roberto Naves (PP) afirmou que as atividades comerciais do município seguirão sua rotina normal. “Não vamos t...