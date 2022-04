Estão desaparecidas há dois dias em Anápolis, município da Região Central de Goiás, Tasmania Silva Lucena, de 46 anos, e suas duas netas, Isabella Silva Fernandes e Júlia Silva Fernandes, de 11 e 6 anos, respectivamente.

Em entrevista ao POPULAR, a mãe das meninas, a manicure Lorrane da Silva Soares, de 29 anos, disse que deixou as crianças com a avó em um supermercado no centro da cidade na última quarta-feira (30). De acordo com a mulher, nenhuma das três saiu com aparelho de celular.

Segundo a manicure, um homem que trabalha com leiteiro na região teria visto as três nesta quinta-feira, por volta das 8h da manhã, nas proximidades da BR-153, na saída para Goianápolis, perto de uma fábrica de ração. “Ele passou direto por elas porque não sabia o que estava acontecendo”, relatou a manicure.

Ainda conforme informações de Lorrane, a avó das meninas já teria desaparecido uma outra vez após um surto, e foi encontrada em uma estrada de terra da região.

Em contato com a reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que está ajudando nas buscas, mas ainda não tem novidades sobre o caso. Um militar e um cachorro farejador foram enviados para as buscas, que se concentram na região rural de Anápolis.

Em caso de informações, o contato disponibilziado pela família é (62) 99123-3353.

