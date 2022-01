Estão abertas as inscrições do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social para moradores de Anápolis. No total, serão oferecidos nesta etapa benefícios para mil famílias anapolinas.

Segundo a Agência Goiana de Habitação (Agehab), o recurso mensal de 350 reais será concedido por 18 meses, mas pode ser prorrogado por igual período caso as famílias não consigam evoluir em sua situação socioeconômica.

O programa prioriza pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).

As inscrições devem ser feitas pelo site www.agehab.go.gov.br. Os interessados devem posteriormente, quando convocados, comprovar que se encaixam nos requisitos do programa.

As solicitações serão analisadas por ordem cronológica de entrada no sistema da Agehab. Um dos principais documentos é o Cadastro Único (CadÚnico) do município de moradia, que deve ser tirado ou renovado em um Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais próximo de casa.

Além do CadÚnico atualizado no município, outros requisitos para pleitear a participação no programa são o superendividamento; ser pessoa e/ou família em vulnerabilidade socioeconômica; ter mais de 18 anos ou ser emancipado; e morar no município por, no mínimo, três anos. Alguns grupos são prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica.

Também podem participar estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem). Como todos os outros candidatos, estudantes devem estar enquadrados nos requisitos básicos.

Serviço

Assunto: Inscrições do Aluguel Social em Anápolis

Quando: Abertas por tempo indeterminado

Onde: No site www.agehab.go.gov.br

Quem pode participar?

Pessoas e famílias com vulnerabilidade socioeconômica;

Estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG);

Beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Critérios gerais

Inscrição no CadÚnico no município do aluguel

Ser maior de 18 anos ou emancipado

Domicílio em município do aluguel de no mínimo 3 anos