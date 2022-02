Cidades Marido é suspeito de matar a mulher a facadas em Anápolis No local do crime, os policiais apreenderam ainda um revólver, uma espingarda e munições

Uma mulher de 53 anos foi morta, na madrugada deste sábado (5), a facadas pelo marido, de 56, em uma fazenda na zona rural de Anápolis, na região Central de Goiás. O corpo de Lázara Cristina Batista Sousa foi encontrado pelo filho, caído no chão do banheiro. O suspeito foi localizado ainda no imóvel e confessou o crime. Ele afirmou à polícia que matou a companheira por ca...