Cidades Moto com mais de R$ 60 mil em multas é apreendida em Anápolis Das 341 infrações de trânsito, a maioria é por excesso de velocidade e avanço do sinal vermelho

Uma motocicleta com 341 infrações de trânsito foi apreendida em Anápolis, na última terça-feira (21). Somadas, as multas ultrapassam a quantia de R$ 60 mil, segundo informou a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT). Os agentes de trânsito localizaram o condutor na Avenida Presidente Kennedy, no Setor Maracanã. Durante a abordagem, foi constatado ainda ...