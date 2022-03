Cidades Polícia investiga morte de maquiadora em Anápolis; marido é o suspeito do crime Corpo de Tayná Pinheiro, de 26 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (6)

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, na região Central de Goiás, investiga a morte da maquiadora Tayná Pinheiro, de 26 anos. O corpo da mulher foi encontrado, neste domingo (6), dentro do apartamento onde ela morava no edifício Porto Rico, no bairro São Joaquim. O suspeito do crime é o marido da vítima, Israel Rodrigues, de 28. Ele deixou o local a...