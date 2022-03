Cidades Preso companheiro suspeito de matar maquiadora a facadas em Anápolis O crime aconteceu na madrugada do dia 6 deste mês no apartamento, onde a vítima morava no edifício Porto Rico, no bairro São Joaquim

Israel Rodrigues, de 28 anos, suspeito de matar a maquiadora Tayná Pinheiro Duquis, de 26, foi preso temporariamente, na manhã desta segunda-feira (14), em Goianápolis. O crime aconteceu na madrugada do dia 6 deste mês no apartamento, onde a vítima morava no edifício Porto Rico, no bairro São Joaquim, em Anápolis, na região Central de Goiás. O delegado Wlisses Val...