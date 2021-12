Cidades Suspeito de matar cadeirante a tiros é preso em Anápolis Flávio José Custódio, de 36 anos, foi morto no último dia 5 de novembro no Setor Terezinha Braga

Um homem, de 35 anos, suspeito de matar o cadeirante Flávio José Custódio, foi preso nesta terça-feira (7), em Anápolis, na região Central de Goiás. A vítima, de 36, foi morta a tiros no último dia 5 de novembro na Rua Juliana Dantas Borges, no Setor Terezinha Braga, do município. A investigação apontou que no dia do crime, a vítima e o suspeito discutiram em um ...