Cidades Suspeito de matar profissional do sexo é preso em Anápolis Crime aconteceu no dia 13 de dezembro do ano passado no Setor Calixtolândia

Atualizada às 10h13. Um homem de 20 anos foi preso preventivamente, na manhã desta terça-feira (11), em Anápolis, na região Central de Goiás, suspeito de matar a tiros uma profissional do sexo. O crime aconteceu no dia 13 de dezembro do ano passado em um casa de festas na Rua Brasiliense, no Setor Calixtolândia. Segundo o Grupo de Investigação de Homicí...