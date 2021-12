Cidades Trio é flagrado transportando quase meia tonelada de maconha na BR-153, em Anápolis Motorista havia recebido R$ 20 mil para fazer o transporte da droga

Três pessoas foram presas e cerca de meia tonelada de maconha foi apreendida na BR-153, em Anápolis, na Região central do Estado, no início da tarde desta quarta-feira (8). A droga estava na carroceria da caminhonete. Dois dos detidos estavam no veículo que transportava o entorpecente. O terceiro estava em outro carro para avisar sobre as fiscalizações policiais. O moto...