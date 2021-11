Cidades Vídeo: Suspeito de roubar lanchonete em Anápolis com arma de brinquedo é agredido por funcionários O caso ocorreu na noite do último domingo (31); criminoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido para a Central de Flagrantes da cidade

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que um homem é agredido após assaltar uma lanchonete com uma arma de brinquedo no bairro Vila Santana, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O caso ocorreu na noite do último domingo (31). Ver essa foto no Instagram ...