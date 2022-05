O bacharel em Direito Pedro Paulo Guedes, de 35 anos, não imaginava a repercussão que teria a brincadeira que decidiu fazer em um grupo privado de anúncios de imóveis, na última segunda-feira (16). Com o objetivo de zombar de exigências absurdas para a locação de imóveis, o rapaz publicou um falso anúncio que, entre outras coisas, proibia os inquilinos de ter rinite, sinusite, dar descarga no vaso mais de seis vezes e até de tomar banho mais de duas.

A postagem ganhou repercussão depois que um motorista fez o print do anúncio e compartilhou no Twitter. O homem disse ter estranhado e ficado na dúvida se era uma brincadeira ou se realmente tratava-se de uma postagem séria. “Printei e joguei no Twitter porque aquilo não podia ser verdade. Porém, conhecendo bem como são as exigências hoje em dia [até pode ser]", disse o homem ao G1.

A publicação em questão foi feita no grupo Aluguel Goiânia, comunidade fechada do Facebook voltada para anúncios de imóveis. No texto, o suposto locador informa o valor de R$ 800 para o aluguel e faz as seguintes exigências: “Não aceitamos cachorros; não pode ter rinite e nem sinusite (espirrar alto); crianças se falar alto paga multa; não tem garagem, então não aceitamos veículos parados na frente; limite de seis descargas no vaso sanitário por dia”, além de proibir a entrada após as 22h e luzes acesas após meia-noite.

Piada viralizou e provocou reações

Como era de esperar, a postagem causou reações de indignação de alguns internautas. “Isso é um absurdo, é regime fechado”, comentou um homem na publicação. As exigências são tão absurdas que nem parecem reais: e não são. O tal anúncio na verdade foi uma brincadeira feita por Pedro Paulo Guedes para debochar de alguns anúncios que possuem requisitos quase próximos.

“Lá nesse grupo as pessoas exigem coisas absurdas. Aí eu pensei ‘Já que é pra ser assim, vou deixar mais absurdo ainda’. Quis zoar de uma forma crítica dessas exigências que fogem do que se espera”, contou o rapaz que é natural da Bahia, mas vive em Goiânia.

Apesar de ter provocado gargalhadas em muita gente que percebeu que o anúncio viralizado era apenas uma piada, Pedro Paulo revela que algumas pessoas se enfureceram com ele. “Muita gente acreditou. Tem uns aqui me xingando até agora”, diz.

O rapaz narra ainda que o conteúdo da postagem tomou tamanha proporção que uma pessoa chegou a procurá-lo. “Teve um que entrou em contato querendo mais informações sobre a kitnet. Agora não sei se é porque ele acreditou, ou estava brincando também”, conclui.

Até às 9h40 da manhã desta quarta-feira (18), a publicação do print feita pelo motorista que compartilhou o anúncio tinha 5,6 mil retweets e 106 mil curtidas.