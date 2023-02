A delegada Ana Elisa será a nova titular da Delegacia Estadual de Combate a Violência Contra a Mulher em Goiás. A criação da nova delegacia foi uma das medidas anunciadas no dia 6 de fevereiro, durante a apresentação dos novos nomeados para a cúpula da Secretaria Estadual de Segurança Pública, realizada pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

Ao todo, existem 27 delegacias especializadas no atendimento a mulher em Goiás. A Delegacia Estadual de Combate a Violência Contra a Mulher vai funcionar no centro de Goiânia para receber denúncias e investigar casos de maior complexidade, atendendendo tanto casos na capital, quanto no interior goiano.

Estatísticas

Os crimes de agressão e assassinato de mulheres aumentaram em Goiás, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Em 2021, morreram 54 mulheres vítimas de feminicídio e 10.782 sofreram algum tipo de lesão corporal. Em 2022, morreram 57 mulheres e 11.206 sofreram agressões de seus companheiros.

O nome de Ana Elisa foi confirmado por André Ganga, novo delegado-geral de Polícia Civil. “Isso vai dar uma capacidade de investigação maior, que as vezes uma Deam, que tem uma estrutura menor, não consegue”, explicou em entrevista à TV Anhanguera. De acordo com ele, uma das propostas é centralizar as investigações de feminicídio na delegacia estadual.

Para André, o chamamento de cerca de 900 policiais aprovados em concurso público deve contribuir para operacionalizar a mudança. "Nossa ideia é ampliar seus tentáculos, transformá-la de uma delegacia municipal em estadual e padronizar procedimentos. Com isso, daremos um reforço para evitar crimes violentos contra mulheres", explicou.

Histórico

Antes de assumir o novo cargo, Ana Elisa Gomes Martins ocupava a função de delegada titular na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia. A delegada também já foi titular na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA).

Mudanças

- Superintendente de Polícia Técnico-Científica (SPTC): Ricardo Matos;

- Superintendente de Ações e Operações Integradas (SSP): Evenir da Silva Franco Júnior;

- Gerente de Operações Integradas (SSP): Luiz Paulo Vide;

- Gerente de Contrainteligência Estratégica (SSP): Nínivi Maria Gontijo de Siqueira;

- Subcomandante-geral (PM): Clives Pereira Sanches;

- Chefe de Estado-Maior Estratégico (PM): Durvalino Câmara dos Santos Júnior;

- Delegado-geral (PC): André Gustavo Corteze Ganga;

- Delegado-geral Adjunto (PC): Murilo Polati Rechinelli;

- Superintendente de Polícia Judiciária (PC): Marcelo Aires Medeiros;

- Subcomandante-geral (CBM): Pablo Lamaro Frazão

Conforme reportagem publicada no O POPULAR em dezembro de 2022, a quantidade de feminicídios em Goiás aumentou 121,4% quando comparados os primeiros semestres de 2019 e 2022. Veja ao final da reportagem um infográfico com os dados.