Cidades Anel interno da Praça Cívica é interditado. Veja desvios Nova intervenção, que foi adiada em cinco dias, começou neste domingo e tem previsão para ser concluída no dia 20 de julho. Trabalho completo só fica pronto em setembro

A partir das primeiras horas desta segunda-feira (20), primeiro dia útil da semana, as atenções dos motoristas que trafegam pela região da Praça Cívica, em Goiânia precisam estar redobradas. Neste domingo (19), o anel interno entre as avenidas 83 e 85 e o cruzamento da avenida 84 com a rua 82 foram interditados para a continuidade das obras do BRT Norte-Sul, que começaram e...