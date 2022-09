Cidades Anel interno da Praça Cívica, em Goiânia, reabre na quinta-feira (15) Abertura da via para a circulação de ônibus foi anunciada para esta segunda-feira, mas teve novo adiamento. Motoristas devem passar por treinamento

O anel interno da Praça Cívica deve ter a circulação de veículos iniciada até a próxima quinta-feira (15). A nova estimativa foi anunciada após a Prefeitura não cumprir a promessa de liberação do trecho a partir desta segunda-feira (12). A gestão municipal diz que as intervenções necessárias para a liberação da circulação foram concluídas. No entanto, o período dever...