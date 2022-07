Cidades Anestesista vira réu por crime de estupro de vulnerável no Rio A decisão foi tomada hoje pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra virou réu pelo crime de estupro de vulnerável contra uma mulher que acabara de ter o filho, no domingo passado (10), no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A decisão é do juiz Luís Gustavo Vasques, da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, do Tribunal de Justiça do Rio de Jan...