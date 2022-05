Com a chegada da frente fria, os animais do Zoológico de Goiânia passaram a contar em seus ambientes com feno e serragem para se aquecerem. A ação é realizada pela Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul). A medida tem o objetivo de garantir o cuidado e o bem-estar dos animais que sofrem com a mudança brusca de temperatura.

De acordo com o presidente da Agetul, Valdery Júnior aves, serpentes, grandes carnívoros, pequenos carnívoros, anta, lobo guará e outras espécies receberão os cuidados especiais. Répteis, como as serpentes, necessitam ainda de maior atenção, porque precisam do calor ambiente para manter a temperatura corporal.

Uma das ações realizadas para tentar minimizar esse efeito do frio é a inserção de substratos para que os animais possam se proteger. Cada espécie apresenta uma temperatura ideal. Para uma jiboia, por exemplo, ela fica entre 23ºC e 30ºC; abaixo disso, já é frio para a espécie.

Os animais idosos são os que mais sofrem com as doenças de inverno, isso porque com o avanço da idade vão perdendo a musculatura e a camada de gordura, ficando mais sensíveis ao frio.

Dentre as doenças mais comuns que atingem os animais durante o inverno, estão a bronquite, pneumonia, sinusite, entre outras. Quanto aos pets domésticos, aqueles que possuem pelos mais curtos ou até mesmo os que não têm pelos, são mais sensíveis ao frio, assim como os animais de menor porte.

Visitação

O Parque Zoológico de Goiânia está aberto ao público para visitação de quarta-feira à domingo, das 8h30 às 17h. A compra de ingressos pode ser realizada até às 16h. A entrada custa R$ 5 e a meia entrada R$ 2,50.

Crianças de 4 a 12 anos e estudantes, mediante a apresentação de carteirinha, possuem direito a meia entrada. O pagamento é feito apenas em dinheiro.

