Cidades Antiga sede da Alego no Bosque dos Buritis é disputada por grupos Assembleia Legislativa deve entregar antigo prédio no meio do ano ao Paço Municipal, que ainda não decidiu o que fazer

O Palácio Alfredo Nasser, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) localizada no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, desde o dia 1º de março de 1962 tem futuro incerto. A Prefeitura de Goiânia ainda não decidiu qual destinação dará ao prédio assim que o mesmo for recebido de forma definitiva, o que deve ocorrer no final deste semestre. A Alego inaug...