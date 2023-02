A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) assume novamente a gestão do transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros entre o Distrito Federal e as cidades goianas do entorno, na chamada Região Integrada de Desenvolvimento (Ride-DF).

O serviço estava sendo gerido pelo governo do Distrito Federal desde de 2020, quando foi assinado um convênio de delegação (instrumento que formaliza a concessão das rodovias, ou trechos de rodovias). A decisão sobre a extinção do documento foi publicada no Diário Oficial da União, na terça-feira (14).

Ficou decidido ainda que as fiscalizações da prestação do serviço sejam retomadas pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros (Sufis/ANTT). A agência também anunciou que irá lançar, em breve, um Plano de Recuperação para melhorias dos serviços.

De acordo com o histórico do processo, o extrato do convênio de delegação foi publicado em janeiro de 2021, informou a ANTT. Já em dezembro de 2022, o governo do Distrito Federal manifestou interesse em devolver a gestão e fiscalização do serviço à agência.

No mesmo ano, já prevendo a extinção do contrato, a ANTT constituiu um grupo para, por meio de um "plano de trabalho", retomar as atribuições do serviço de transporte do entorno.

Conforme mostrado pelo POPULAR em dezembro de 2022, o governo do Distrito Federal manifestou-se sobre a troca de gestão, um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender o reajuste de 26% no preço da passagem de ônibus na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). O governo de Goiás solicitou a anulação do aumento por "sequer ter sido consultado” na decisão do aumento tarifário do transporte.

Além das cidades do DF, as linhas englobam os municípios de Planaltina de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.