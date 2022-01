Cidades Anvisa adia liberação de autoteste de Covid e cobra mais dados de ministério Leitura foi de que nota técnica da Saúde apresentava lacunas, por exemplo, sobre como notificar confirmação da infecção

A diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não aprovou nesta quarta-feira (18), por 4 votos a 1, o uso de autoteste de Covid-19 no Brasil. A decisão ocorre no momento em que há uma explosão da procura por testes da Covid-19 com o avanço da variante ômicron. Laboratórios privados têm relatado falta dos exames. A leitura foi de que ...