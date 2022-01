Cidades Anvisa cancela registro de spray israelense contra Covid O motivo é que a empresa responsável pela importação, a Belcher Farmacêutica, não apresentou estudos mostrando a ação do medicamento contra a Covid-19

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) cancelou a notificação que permitia a importação do spray nasal israelense Taffix, que se apresenta como bloqueador de vírus, inclusive do coronavírus. O motivo é que a empresa responsável pela importação, a Belcher Farmacêutica, não apresentou estudos mostrando a ação do medicamento contra a Covid-19. O Taffix...