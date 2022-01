Cidades Anvisa deve aprovar nesta quarta (19) o uso de autoteste de Covid Avanço da ômicron aumentou pressão sobre o governo para liberar o produto

A diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deve aprovar nesta quarta-feira (19) o uso do autoteste de Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde pediu na última quinta-feira (13) para a agência liberar o exame que pode ser feito em casa. Utilizado há meses em outros países, os autotestes são proibidos no país por causa de uma resolu...