Cidades Anvisa identifica dois casos de ômicron no Brasil; amostras passarão por confirmação Pacientes são um homem que desembarcou em Guarulhos no dia 23 de novembro, vindo da África do Sul, e a esposa dele

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou na tarde desta terça-feira (30) que foi identificada a variante ômicron no Brasil. A agência reguladora informou que serão enviadas para análise laboratorial confirmatória as amostras de dois brasileiros que, preliminarmente, apresentaram resultado laboratorial positivo para a variante ômicron do Sars-C...