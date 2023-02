Atualizada à 0h16 de 13/02/2023

Ao menos 10 pessoas ficaram ilhadas em cima de carros ou dentro de casas, na Avenida Amazílio Lino, em Anápolis, por causa do transbordamento do Córrego das Antas, provocado pelo volume de chuvas na noite deste domingo (12). Ocorrências de busca e salvamento por conta dos alagamentos também foram atendidas pelos bombeiros no Centro e no bairro Recanto do Sol.

Moradores precisaram ser resgatados com a ajuda de botes usados pelos bombeiros. De acordo com os socorristas, não há informações sobre mortos ou desaparecidos até o momento. Todos os chamados foram atendidos e as vítimas resgatadas, segundo a corporação.

Uma ponte desabou e formou uma cratera na travessia entre o bairro Flamboyant e o Bairro de Lourdes devido às fortes chuvas que caíram na cidade. Um carro que estava estragado e estacionado na região foi engolido pelo buraco.

O Córrego Góis, que passa embaixo da estrutura, transbordou e causou alagamentos pela cidade.

Em nota, a prefeitura de Anápolis informou que o monitoramento está sendo feito por profissionais da Defesa Civil do município, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) e das secretarias de Obras e Serviços Urbanos.

Até o momento, a Secretaria de Integração Social não identificou desabrigados e disponibilizou um contato para que a população possa informar eventuais casos que necessitem da assistência social por conta das chuvas: (62) 99530-0625.

O prefeito Roberto Naves visitou pontos afetados pela chuva durante a noite e concederá entrevista coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira para anunciar as providências tomadas pelo município.

Sem água

Uma adutora de água tratada foi destruída em Anápolis durante a forte chuva que caiu no município neste domingo (12), informou por meio de comunicado a Saneago. Ao menos cinco bairros tiveram o abastecimento de água afetados: Buritis, Flamboyant, Flor de Liz, Ibirapuera e Summerville.

A empresa relatou que “técnicos executam manobras nas válvulas e registros para isolar os trechos destruídos e, assim que houver segurança para atuarem no local, iniciarão os reparos juntamente com a Prefeitura de Anápolis”.

