Cidades Ao menos 5 viações intermunicipais aumentam tarifa em Goiás AGR autua transportadoras que elevaram em até 27% valor da passagem antes da permissão da agência e do reajuste anual, em julho. Sindicato diz que ação é legal

Ao menos 5 das 20 empresas que operam as linhas intermunicipais de transporte coletivo privado em Goiás concederam reajuste na tarifa desde o último sábado (28), com elevação entre 26% e 27%. As viações realizam a locomoção de pessoas entre cidades como Goiânia, Anápolis, Inhumas, Goianésia, Jussara, Itaberaí, Caldas Novas, Itumbiara e Catalão. O aumento pegou usuários ...