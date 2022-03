Cidades Ao ser preso, suspeito de latrocínio em Goiânia diz não lembrar do crime Crime ocorreu em dezembro de 2018, no Jardim Goiás, em Goiânia

Um homem de 24 anos foi preso na última quinta-feira (3), suspeito de roubar e matar uma vítima de 55 anos em 2018, em Goiânia. O indivíduo foi encontrado em Aparecida de Goiânia e, ao ser questionado sobre o fato, disse que não se lembrava do crime e nem do que havia feito no dia em questão. Ao POPULAR, o delegado Ivaldo Gomes informou que as investigações leva...