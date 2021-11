Cidades Aos 76 anos, irmã de Maguito Vilela vence a Covid-19, que levou três de seus irmãos Nice Vilela, que contraiu o vírus mesmo depois de vacinada, comemora a recuperação, chance que três de seus irmãos não tiveram

Até agosto de 2020, a família Vilela, com raízes em Jataí (GO), da qual era membro o ex-governador de Goiás Luís Alberto Maguito Vilela, tinha dado adeus definitivamente apenas ao casal de patriarcas e a três bebês recém-nascidos. A pandemia da Covid-19 mudou drasticamente esse quadro. Em cinco meses, três dos sete irmãos, todos com mais de 70 anos, sucumbiram à doença, deixa...