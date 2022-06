Morreu, neste domingo (5), Alberto Cavalcante de Sousa, o “Seu Alberto”. Seu estabelecimento, Empada do Alberto, é famoso em Goiânia pela qualidade das empadas e a presença recorrente de personalidades famosas. Seu Alberto tinha 81 anos de idade e, segundo seu sobrinho, não resistiu às complicações de uma pneumonia. O velório acontecerá nesta segunda-feira.

A morte foi confirmada às 14h30 de ontem, no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, onde Seu Alberto estava internado desde o dia 28 de maio. Ao POPULAR, seu sobrinho, Wanderlan Cavalcante, informou que o tio também teve Covid-19, doença da qual conseguiu se recuperar.

À reportagem, Cavalcante lembrou um pouco da história do tio. “Minha avó, mãe dele, veio da Bahia e mexia com feira e teve uma banca no Mercado Central. Ele praticamente nasceu e viveu no Mercado Central”, destaca.

Em uma postagem nas redes sociais, o filho de seu Alberto, Amâncio, lamentou a perda do pai. “Perco um amigo, companheiro e mentor. Hoje Goiânia perde uma pessoa que amou essa cidade, que viveu a história dela junto com os seus personagens principais”, escreveu.

“Foram 75 anos de vivência no Mercado Central, alguns debaixo do balcão e na grande maioria servindo. Estou falando de: Alberto Cavalcante de Sousa, um pai esposo e avó maravilhoso a quem tenho muito orgulho e que levarei comigo por toda a vida.

Descanse em paz junto aos seus e que Deus lhe acompanhe por toda a eternidade”.

O velório do Seu Alberto está previsto para começar às 11h de hoje. Já o sepultamento deve ocorrer às 14h, no Cemitério Parque Memorial.

