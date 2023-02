Aos 90 anos de idade, a senhora Natália Teodolina, moradora do município de Senador Canedo, aprendeu a ler e escrever. Ela conta que sempre teve vontade de aprender a escrever, mas somente em 2022 conseguiu realizar o sonho de ir para a sala de aula pela primeira vez.

Há seis meses fazendo o curso “Alfabetização e Família”, ela já aprendeu a assinar o próprio nome, escrever sua idade, soletrar e formar algumas palavras. “Não escrevo muito bonito não, mas ponho o pau pra quebrar, de pouco em pouco a gente chega lá”, brinca dona Natália.

Ela conta, orgulhosa, que sempre comenta da aprendizagem para as amigas e tenta passar os conhecimentos que aprendeu. “Quando eu estava na solidão e não tinha ninguém pra me ajudar, eu achava bom quando alguém conversava comigo sobre. Agora a gente tem que contar pras pessoas que precisam também, né?”, explicou.

Moradora do município há mais de 50 anos, ela é muito conhecida pelos trabalhos de benzendeira. Segundo ela, seu pai nunca fez questão de colocar ela na escola, porque não queria que ela aprendesse a escrever para mandar cartas para o namorado. Além disso, ela também morava muito longe da cidade e tinha dificuldade de locomoção. Hoje, a idosa vai para as aulas toda segunda e sexta-feira em um carro disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc), que busca e deixa os alunos em casa.

Alfabetização

Natália concluiu a primeira etapa do curso. A formatura do primeiro módulo está prevista para este mês de fevereiro e ela diz que quer continuar aprendendo ainda mais. “Eu já tinha tentado começar a estudar antes, mas não deu certo. Ano passado, a equipe da Semasc veio aqui e perguntou se eu queria. Foi uma felicidade grande”, explica emocionada.

Ao todo, ela tem sete filhos e já perdeu as contas da quantidade de netos. Dos sete, dois morreram e um deles mora com ela. “Na escola eu não aprendi nem o ABC, aí agora eu já consigo escrever muita coisa, Deus abençoou e deu certo”, conta dona Natália.

Curso

O curso “Alfabetização e Família” tem duração de 4 a 6 meses, com 6 horas de aula por semana. Realizado de forma presencial, é gratuito e inclui a entrega de livros didáticos e materiais escolares como caderno, dicionário, tesoura, cola, lápis de cor e lápis de escrever.

As turmas são reduzidas e compostas por cerca de cinco a dez alunos. A busca pode ser feita, por exemplo, pelo Cadastro Único (CadÚnico), Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Núcleos de Assistência Social.

A realização do curso é um projeto do Governo de Goiás, no qual a prefeitura de Senador Canedo é parceira. Para se inscrever, o cidadão pode entrar em contato com a Gerência de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) pelo telefone: (62) 3243-6764.