Cidades Aos 91 anos, idoso conhecido pelo xadrez volta ao tabuleiro em shopping de Goiânia No próximo sábado (11), a partir das 10 horas, começa a nova temporada do xadrez na praça de alimentação do shopping, marcada por superação e espera

Após um ano e nove meses sem mexer as peças no tabuleiro, Dionísio Sganzerla, aos 91 anos, retorna à praça de alimentação do Goiânia Shopping. Foi ali que ele passou seus últimos 20 anos, esbanjando gentiliza e bom-humor, pronto para ser desafiado. “Você sabe jogar xadrez? Então venha!!! Você é meu convidado! Seja bem-vindo”. Assim Sganzerla convidava os visita...