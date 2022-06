Cidades Aos 93 anos, morre Elísio de Assis Costa, ex-procurador de Goiás e ex-conselheiro da OAB Corpo será velado a partir das 16h no Cemitério Jardim das Palmeiras

Morreu, neste sábado (25), o advogado, escritor, jornalista, ex-procurador do Estado e ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Elísio de Assis Costa. O jurista tinha 93 anos e faleceu de causas naturais. O velório deverá ocorrer a partir das 16h, no Cemitério Jardim das Palmeiras. De acordo com a OAB-GO, Assis Costa “se insere no rol...