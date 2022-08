Cidades Aos gritos de "assassino", lutadores de jiu-jitsu protestam em delegacia após campeão ser baleado Campeão mundial Leandro Lo, teve morte cerebral confirmada neste domingo (7). Colegas e amigos do lutador ficaram na porta de delegacia durante protesto

Um grupo de mais de 40 lutadores, colegas e amigos do campeão mundial Leandro Lo ficaram durante o fim de tarde e parte da noite deste domingo (7) na porta do 17º Distrito Policial, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, à espera da chegada do tenente da Polícia Militar Henrique Otavio Oliveira, 30 anos, suspeito de ter atirado na cabeça do campeão mundial de jui-jitsu. Leandro Lo foi...