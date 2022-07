Cidades Após 1 ano foragido, instrutor de academia é preso suspeito de matar homem em briga de trânsito Vítima morreu após levar um murro do suspeito, cair e bater a cabeça

Um instrutor de academia de 29 anos foi preso preventivamente na última terça-feira (26), no Distrito Federal, suspeito de ter matado um homem de 57 durante uma briga de trânsito no município de Posse, em julho do ano passado. O homem, segundo a polícia, foi capturado a caminho do trabalho após ficar um ano foragido. O crime aconteceu no dia 11 de julho de 2021 e...