A paciente Elielma Carvalho Braga, que perdeu parte de seu nariz após o procedimento de alectomia com o dentista Igor Leonardo Soares Nascimento, em 2020, diz que já realizou outras 13 cirurgias desde então e, mesmo após quase três anos do primeiro procedimento, ainda precisa usar dilatador nasal para conseguir respirar bem.

Além disso, ao menos outras duas operações devem ser feitas até que ela possa respirar normalmente. O procedimento serve para afinar a ‘asa’ do nariz e deve ser feito, exclusivamente, por médicos com especialização em Cirurgia Plásticas ou Otorrinolaringologia.

A cirurgia com o dentista aconteceu em junho de 2020, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) indiciou, em 2023, o dentista pelo exercício ilegal da medicina e por lesão corporal gravíssima. A investigação apontou que o dentista, mesmo não possuindo o conhecimento técnico necessário, assumiu o risco, causando lesão corporal gravíssima na paciente durante a realização de procedimento cirúrgico incisivo.

Além disso, a polícia informou também que o dentista pratica o procedimento de forma habitual e que, em 2021, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o dentista pelo mesmo crime.

O que os conselhos de Medicina e Odontologia dizem

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO) disse, em 2022, que a alectomia deve ser feita apenas por médicos, que “são profissionais com formação exigida para realização do procedimento com maior segurança”.

O Conselho Regional de Odontologia informou ao g1 Goiás, também na época da denúncia, que “os cirurgiões-dentistas têm autorização para a realização de procedimentos estético-faciais, desde que não sejam cirúrgicos puramente estéticos” e que a alectomia nunca esteve entre os procedimentos listados como permitidos para cirurgiões-dentistas.