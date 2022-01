Cidades Após 16 anos, acusado de matar motociclista no Setor Bueno vai a júri popular, em Goiânia A sessão é realizada no Auditório do Fórum Cível Dr. Heitor Moraes Fleury, no Park Lozandes, e é presidida pelo juiz Antônio Fernandes de Oliveira

Começou na manhã desta quinta-feira (13) o julgamento de Sílvio Martins dos Reis, acusado do homicídio de Luís Sérgio Morais Ribeiro. O crime aconteceu no dia 19 de outubro de 2005 no cruzamento das Avenidas T-2 e T-42, no Setor Bueno, em Goiânia. A sessão é realizada no Auditório do Fórum Cível Dr. Heitor Moraes Fleury, no Park Lozandes, e é presidida pelo juiz Antônio F...