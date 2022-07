Cidades Após acidente com criança e embargo, parque de diversões retoma atividades em Anápolis Local havia sido interditado após cliente denunciar falha em brinquedo. Durante fiscalização, Procon descobriu que parque não tinha alvará para funcionar

O empreendimento Fantasy Park, em Anápolis, retomou as atividades nesta quinta-feira (14) depois de sofrer um embargo, ontem. Um cliente procurou o Procon para reclamar de um defeito na montanha-russa. Dois carrinhos teriam se chocado e o homem teve de retirar o próprio filho do brinquedo. Ao realizar a fiscalização, o órgão de defesa do consumidor descobriu que o ...