As gêmeas Heloá e Valentina, que tiveram alta médica do Hospital Estadual da Criança e Adolescente (Hecad) na última sexta-feira (3), já estão em casa e com cuidados mais leves. O médico responsável pela separação das meninas, Zacharias Calil, conta que as irmãs já estão com alimentação normal, boa cicatrização e com quase nenhuma medicação. A única que ainda precisa tomar algum remédio é Valentina, para evitar possíveis crises convulsivas antes da próxima avaliação do neurologista pediátrico.

Em entrevista ao POPULAR, o cirurgião conta que o momento é de cuidados mais tranquilos, como higienização dos curativos e controle da alimentação. O mais importante agora é manter uma boa cicatrização e evitar infecções nos cortes da cirurgia. Valentina, que apresentou crises convulsivas após a separação, é a única que ainda está sob medicação. Ela toma apenas um anticonvulsivante até uma nova avaliação do especialista neurológico que a acompanha.

Para além dos cuidados com alimentação e higiene, que a mãe das gêmeas já domina, Calil conta que estão previstas sessões de fisioterapia no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) para ajudar na mobilidade de Heloá e Valentina. Também é possível que as meninas façam um acompanhamento com uma fonoaudióloga nos próximos meses. Para além desses cuidados, o médico responsável pelo caso não prevê nenhuma outra intervenção cirúrgica ou medicamental.

A única restrição imposta pelo cirurgião, por enquanto, é que as irmãs não podem receber visitas, pelo menos até que seu quadro se mostre estável mesmo em casa.

Calil reforçou a importância dos cuidados pré-operatórios para a boa recuperação das meninas. “Elas evoluíram muito bem do ponto de vista de cicatrização”, explicou o médico. Ele diz que nem mesmo a cirurgia para aplicação de enxerto de pele, que foi prevista anteriormente, não se mostra mais necessária.

Por fim, o cirurgião agradece a equipe do Hecad e os mais de 200 profissionais que estiveram envolvidos em todo esse processo. “Isso é um marco na história da medicina de Goiás”, concluiu.

Relembre o caso

As gêmeas siamesas de 3 anos, Valentina e Heloá, foram separadas no dia 11 de janeiro, em Goiânia, e ficaram 51 dias internadas na UTI do Hecad. As meninas vieram de Guararema, no interior de São Paulo, para realizar acompanhamento médico logo no primeiro ano de vida.

As duas crianças eram ligadas por parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos grosso e delgado, além das genitálias. As irmãs passaram por um procedimento cirúrgico em março de 2022 para colocar os expansores de pele, que posteriormente possibilitaram a separação completa. Em janeiro deste ano, foram mais de 10 horas de cirurgia e cerca de 50 profissionais envolvidos para finalmente separar Heloá e Valentina.

Pouco tempo após o procedimento, Valentina apresentou piora no estado neurológico e chegou a preocupar os pais e a equipe médica. “O pediatra me chamou e disse que ela estava com mal epilético, que as chances eram mínimas”, revelou o cirurgião responsável pelas meninas.

