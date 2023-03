Uma bomba foi encontrada perto de um supermercado em uma região comercial no Jardim Cristalino em Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira (6). De acordo com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) o explosivo estava exposto no meio da rua, próximo de um carro, sem estar escondido dentro de qualquer mala ou compartimento.

A situação foi informada para o BOPE por meio denúncias feitas pelo telefone 190. Não foram passadas informações sobre possíveis autores.

Os policiais isolaram o local e estão trabalhando na desativação do artefato que parece ser caseiro. Para isso será cavado um buraco em um lugar próximo e sem movimentação, acionando a carga da bomba e a detonando.