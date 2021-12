Cidades Após ataque hacker, governo espera retomar sistemas na próxima semana Sites do Ministério da Saúde e do Conecte SUS estão fora do ar pelo 2º dia seguido

Parte dos sistemas do Ministério da Saúde continua fora do ar pelo 2º dia após o ataque hacker na madrugada de sexta-feira (10). De acordo com a pasta, o funcionamento completo deve ser restabelecido somente na próxima semana. O Conecte SUS, que reúne informações do histórico clínico dos pacientes, como vacinas recebidas, medicamentos dispensados e exames feitos...