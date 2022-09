Um incêndio, que começou há dois dias, se espalhou e atingiu aproximadamente 150 hectares de vegetação, entre uma fazenda e o Parque João Leite, às margens da GO-080, em Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas no início da manhã deste domingo (4), mas as equipes permanecerão no local durante todo o dia para combater novos focos de incêndio.

"As altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos fortes dificultaram o trabalho", informou a corporação. As equipes também encontraram donos de chácaras desesperados com baldes de água tentando apagar o fogo que se aproximava de suas propriedades.

O fogo que começou na tarde de sexta-feira (2) se espalhou rapidamente e uma força-tarefa foi montada com 40 bombeiros militares e especialistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) para combater o incêndio.

