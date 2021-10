Cidades Após atrasos, entrega de vacina anti-Covid própria da Fiocruz segue sem previsão definida A fundação passou a estimar que os imunizantes sejam entregues no último trimestre de 2021, mas sem especificar a data

A entrega da vacina da AstraZeneca de produção totalmente nacional pela Fiocruz segue sem previsão concreta, assim como sem definição a respeito da quantidade a ser fabricada no país. Após uma série de atrasos no processo, a fundação passou a estimar as entregas para o último trimestre de 2021, mas sem especificar a data. Inicialmente, a distribuição da vacina p...