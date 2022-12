Um homem foi esfaqueado pelo próprio filho na noite deste domingo (4), em Anápolis, a 60 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem atingiu o pai por engano durante uma briga na porta de casa.

A neta da vítima relatou à polícia que um homem desconhecido teria ido à casa do avô e iniciado uma discussão. Durante a confusão, o filho da vítima teria entrado em casa e pego uma faca para ameaçar o homem.

Entretanto, ele teria acidentalmente esfaqueado o abdômen do próprio pai, que foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), onde passou por uma cirurgia.

Conforme o relato da PM, as equipes tentaram conversar com os envolvidos, pai e filho, porém ambos estavam embriagados e “não falavam coisa com coisa”. O suspeito chegou a ser levado para delegacia, mas foi liberado.

“Devido à falta de testemunhas do fato e à impossibilidade de se ouvir o suspeito, bem como a vítima, a autoridade policial determinou que fossem apreendidos o boné e a faca suja de sangue”, relatou a PM.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC). Como o nome da vítima não foi divulgado, a reportagem não conseguiu verificar o estado de saúde do mesmo. O POPULAR também entrou em contato com a PC, mas ainda não obteve retorno.

Leia também:

- Jovem morre após ser esfaqueado durante briga em bar, em Aparecida de Goiânia

- Torcedor do Vila Nova é espancado durante uma briga, em Trindade; vídeo

- Casal fica ferido ao ser atingido por garrafa durante briga generalizada em bar, em Rio Verde; vídeo