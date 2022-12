Mais de mil famílias estão isoladas ou em risco iminente de isolamento - em dificuldade de locomoção -, na região do município de Cavalcante, no Nordeste de Goiás, em decorrências das fortes chuvas. A informação é do Corpo de Bombeiros, que destacou que há famílias isoladas em vários povoados e comunidades quilombolas após as pontes e estradas que dão acesso a esses locais romperem ou ficarem em estado de difícil acesso.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros e responsável pelo atendimento em Cavalcante, tenente Marcelo Cunha, as chuvas provocaram o alagamento de estradas e rompimento de cabeceiras de pontes, como é o caso da região de Vão das Almas – onde vivem cerca de 370 famílias.

Outra ponte que ficou danificada é a que dá acesso ao Vão do Moleque, região que comporta cerca de 230 famílias. Já a ponte que leva ao Assentamento Rio Bonito, feita de tábuas, acabou ficando em estado extremamente precário, aumentando o risco de cair.

Foram afetados os seguintes povoados e comunidades da região de Cavalcante: Vão do Moleque, Vão das Almas, Assentamento Rio Bonito, Região do Tatu (São Domingos), Capela do Rio Preto, além do município de Teresina de Goiás.

Até o momento, 950 cestas básicas foram distribuídas para as famílias em estado iminente de isolamento ou isolamento total. Conforme o tenente Marcelo, o trabalho continua.

Ao POPULAR, o prefeito de Cavalcante, Vilmar Souza Costa, disse que o município segue monitorando a situação das famílias e prestando o atendimento necessário.

