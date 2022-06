Cidades Após cirurgia, menino de 3 anos que engoliu bateria respira sem ajuda de aparelhos na UTI Quadro de saúde da criança é considerado regular

O estado de saúde do menino de Anápolis, de 3 anos, que engoliu uma bateria alcalina na última quinta-feira (2), continua regular. Benício Alves dos Santos passou por cirurgia na madrugada de sexta (3) e, de acordo com o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), onde ele foi operado e está internado, ele se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e...