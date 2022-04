Cidades Após críticas, Caiado mandou Semad desistir de proposta de turismo na barragem do João Leite Governador determinou que pasta do Meio Ambiente deixasse o reservatório exclusivo para abastecimento da região metropolitana de Goiânia após fortes críticas surgidas durante audiência pública realizada no dia 18

A decisão de engavetar a discussão sobre a exploração turística do lago da barragem do João Leite partiu do governador Ronaldo Caiado (UB) após ser informado sobre a repercussão negativa que a proposta teve durante audiência pública realizada na segunda-feira (18) para debater o plano de uso e manejo dos parques estaduais do João Leite (PEJol) e Altamiro de Moura Pacheco (...