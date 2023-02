A cabeceira da ponte na Avenida José Barbosa Reis, no Setor Madre Germana II, em Goiânia, teve uma parte da encosta levada pela tempestade que caiu nesta terça-feira (21) na capital. O local está com o asfalto bastante estragado e moradores estão preocupados com o risco de desabamento, pois a via é o único acesso ao setor e, se cair, eles podem ficar ilhados. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou que o local será interditado em meia pista e as obras de recuperação devem começar na quinta-feira (23)

O líder comunitário Miguel Veloso conversou com o POPULAR e disse que “se as obras de recuperação não forem feitas rápidas, a ponte vai terminar de cair e aí todos os moradores ficarão isolados”.

Pelas imagens é possível ver que canos que fazem o abastecimento de água se romperam no local. Miguel contou que moradores da parte de cima do bairro já estão sem água. O POPULAR pediu uma nota para a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) sobre o fornecimento aos moradores do setor e aguarda retorno.

A Seinfra disse que uma equipe esteve no local já no final da manhã desta quarta-feira (22) e que, após vistoria, meia pista será interditada. A partir de quinta-feira (23) começará uma obra de recuperação.

Muro desabou

Um muro também desabou próximo a Marginal Cascavel durante as fortes chuvas. A Defesa Civil de Goiânia esteve no local e disse que ninguém se machucou. Os destroços já foram retirados.