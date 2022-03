Cidades Após dar apenas bolacha e queijo em voo, Latam deverá indenizar família em R$ 5 mil Vítimas contaram que devido ao mau tempo, a aeronave ficou parada por cerca de quatro horas e eles não puderam sair para comprar comida para os filhos

Atualizada às 11h15. Um casal de médicos deverá ser indenizado em R$ 5 mil pela Latam Linhas Aéreas. A decisão do último dia 8 de março é da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No pedido de indenização, o casal alegou que na época do fato comprou passagens aéreas de Goiânia para São Paulo para eles e os doi...